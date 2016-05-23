В Судане в результате нападения на деревню погибли восемь человек

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Группа представителей арабских племен напала на мечеть в деревне Арзини в суданской провинции Западный Дарфур, восемь человек погибли, еще пять получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

"Вооруженная группа арабов открыла стрельбу по жителям деревни. Восемь жителей деревни были убиты в ходе нападения", - сказал агентству лидер одного из местных племен Султан Саад Бахерддин (Sultan Saad Baherddin). По его словам, погибшие были представителями этнической группы масалит.

Сообщается, что накануне инцидента на местном рынке между мужчиной арабского происхождения и представителем меньшинства масалит произошел конфликт, связанный с оплатой покупок. В ходе конфликта араб нанес обидчику удар кнутом, после чего представитель масалит достал нож и заколол его.

По словам Бахерддина, сторонники убитого ожидали выплаты компенсации со стороны жителей деревни Арзини и, не получив ее, приняли решение напасть на деревню.

Власти временно закрыли местный рынок. Все правительственные учреждения приостановили свою работу.