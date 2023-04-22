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В Судане в первый день празднования Рамазана погибли не менее 59 человек

В Судане в первый день празднования Рамазана погибли не менее 59 человек По меньшей мере 59 человек стали жертвами столкновений в Судане, около 200 получили ранения в первый день праздника Рамазан, который большинство стран Ближнего Востока отмечает в пятницу.
Другие страны
22 апреля 2023 г. 00:11
В Судане в первый день празднования Рамазана погибли не менее 59 человек

По меньшей мере 59 человек стали жертвами столкновений в Судане, около 200 получили ранения в первый день праздника Рамазан, который большинство стран Ближнего Востока отмечает в пятницу.

Как передает Report, об этом заявил министр здравоохранения республики Хайсам Мухаммед Ибрагим в комментарии телеканалу Asharq.

"Количество пострадавших за этот день достигло 200 человек, из них 75 в штате Хартум, 59 человек погибли", - сказал министр. При этом он отметил, что информация о жертвах и пострадавших, зафиксированных в пятницу, поступала в ведомство только из четырех штатов страны.

По словам Ибрагима, система здравоохранения Судана испытывает критические нагрузки, поскольку многие медицинские учреждения не могут функционировать в условиях боевых действий. Так, из 130 больниц в Хартуме 43 были полностью разрушены, а стратегический запас медикаментов в Южном Дарфуре был уничтожен в результате пожара.

В четверг армия Судана и силы быстрого реагирования при международном посредничестве договорились о прекращении огня в период празднования Ид аль-Фитра. В качестве гарантов назывались Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Тем не менее в пятницу столкновения между армейскими подразделениями и отрядами спецназа в Судане продолжились, о чем свидетельствуют сюжеты арабских телеканалов, которые транслируются из Судана в прямом эфире. Армия и спецназ обвиняют друг друга в атаках на жилые районы Хартума.

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Версия на азербайджанском языке Sudanda Ramazan bayramının ilk günündə azı 59 nəfər ölüb

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