В Судане в ходе протестов против военного правления погиб один человек

По меньшей мере один человек погиб в Хартуме в ходе массовых акций протеста против военных властей.

По меньшей мере один человек погиб в Хартуме в ходе массовых акций протеста против военных властей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Центрального комитета врачей Судана, опубликованном в воскресенье на его странице в Facebook.

"В Хартуме в результате смертельного ранения в грудь умер 27-летний Мухаммед Юсеф Исмаил... Те, кто пришел к власти в результате переворота, продолжают совершать преступления против человечности с чрезмерным насилием и кровавыми репрессиями в отношении мирных демонстрантов", - подчеркивается в сообщении.

В воскресенье тысячи суданцев вышли на улицы Хартума и других городов страны на "марш миллионов", требуя гражданского правления. Часть протестующих направилась в сторону расположенного в суданской столице президентского дворца. Для разгона демонстрантов местная полиция использует светошумовые гранаты и слезоточивый газ.