О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Судане в ходе протестов против военного правления погиб один человек

В Судане в ходе протестов против военного правления погиб один человек По меньшей мере один человек погиб в Хартуме в ходе массовых акций протеста против военных властей.
Другие страны
30 января 2022 г. 21:57
В Судане в ходе протестов против военного правления погиб один человек

По меньшей мере один человек погиб в Хартуме в ходе массовых акций протеста против военных властей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Центрального комитета врачей Судана, опубликованном в воскресенье на его странице в Facebook.

"В Хартуме в результате смертельного ранения в грудь умер 27-летний Мухаммед Юсеф Исмаил... Те, кто пришел к власти в результате переворота, продолжают совершать преступления против человечности с чрезмерным насилием и кровавыми репрессиями в отношении мирных демонстрантов", - подчеркивается в сообщении.

В воскресенье тысячи суданцев вышли на улицы Хартума и других городов страны на "марш миллионов", требуя гражданского правления. Часть протестующих направилась в сторону расположенного в суданской столице президентского дворца. Для разгона демонстрантов местная полиция использует светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sudanda hərbi idarəçiliyə qarşı etirazlarda bir nəfər ölüb

Самое читаемое

Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
28 января 2022 г. 10:08
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
24 января 2022 г. 12:42
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
28 января 2022 г. 00:01
В Анталии впервые за 29 лет выпал снег
ФотоВ Анталии впервые за 29 лет выпал снег
25 января 2022 г. 11:46
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
28 января 2022 г. 02:50
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
27 января 2022 г. 13:46
Начали действовать регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории
ФотоНачали действовать регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории
24 января 2022 г. 06:52
Еще 7 частных больниц будут предоставлять гражданам бесплатные услуги - СПИСОК
Еще 7 частных больниц будут предоставлять гражданам бесплатные услуги - СПИСОК
24 января 2022 г. 13:01
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
26 января 2022 г. 13:47
В законе о дорожном движении появятся понятия велосипедная полоса и велосипедная дорожка
В законе о дорожном движении появятся понятия "велосипедная полоса" и "велосипедная дорожка"
24 января 2022 г. 12:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi