В Судане сообщили о погибших и пострадавших при разгоне лагеря протестующих

Оппозиционный "Комитет врачей Судана" заявил о трех погибших и 60 пострадавших в результате разгона палаточного лагеря протестующих у комплекса зданий минобороны Судана в Хартуме. Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на комитет.

Суданская армия сегодня рано утром приступила к разгону палаточного лагеря на площади у главного армейского командования в Хартуме. Как передало ТВ, активно применяется огнестрельное оружие. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы Хартума и подступы к площади.Ранее сообщалось, что военная полиция открыла огонь по участникам акции протеста после начавшихся столкновений в Хартуме.