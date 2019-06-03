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В Судане сообщили о погибших и пострадавших при разгоне лагеря протестующих

В Судане сообщили о трех погибших при разгоне лагеря протестующих

Оппозиционный "Комитет врачей Судана" заявил о трех погибших и 60 пострадавших в результате разгона палаточного лагеря протестующих у комплекса зданий минобороны Судана в Хартуме. Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на комитет.

Суданская армия  сегодня рано утром  приступила к разгону палаточного лагеря на площади у главного армейского командования в Хартуме. Как передало ТВ, активно применяется огнестрельное оружие. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы Хартума и подступы к площади.Ранее сообщалось, что   военная полиция открыла огонь по участникам акции протеста после начавшихся столкновений в Хартуме.

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