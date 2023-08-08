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В Судане сообщили о гибели более 20 мирных жителей при обстреле

В Судане сообщили о гибели более 20 мирных жителей при обстреле Более 20 мирных жителей стали жертвами мощного обстрела в суданском городе Омдурман, где во вторник продолжились столкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназа).
Другие страны
8 августа 2023 г. 15:59
В Судане сообщили о гибели более 20 мирных жителей при обстреле

Более 20 мирных жителей стали жертвами мощного обстрела в суданском городе Омдурман, где во вторник продолжились столкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназа).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Минздрав штата Хартум.

"Более 20 гражданских лиц погибли в Омдурмане", - приводит телеканал Al Hadath заявление ведомства. По его данным, в результате обстрела многие мирные жители получили ранения.

Ранее сообщалось об ожесточенных столкновениях конфликтующих сторон в столице Судана и ее окрестностях.

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Версия на азербайджанском языке Sudanda atışma nəticəsində 20-dən çox dinc sakin ölüb

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