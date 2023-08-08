В Судане сообщили о гибели более 20 мирных жителей при обстреле

Более 20 мирных жителей стали жертвами мощного обстрела в суданском городе Омдурман, где во вторник продолжились столкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназа).

Более 20 мирных жителей стали жертвами мощного обстрела в суданском городе Омдурман, где во вторник продолжились столкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназа).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Минздрав штата Хартум.

"Более 20 гражданских лиц погибли в Омдурмане", - приводит телеканал Al Hadath заявление ведомства. По его данным, в результате обстрела многие мирные жители получили ранения.

Ранее сообщалось об ожесточенных столкновениях конфликтующих сторон в столице Судана и ее окрестностях.