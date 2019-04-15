В Судане сняли цензуру в СМИ и отменили законы об ограничении основных свобод

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Военный совет Судана принял решение об отмене законов, ограничивающих основные свободы.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на министерство информации страны.

По информации телеканала, в числе этих решений - снятие цензуры в средствах массовой информации. Как отмечает телеканал, это произошло после состоявшейся в субботу встречи членов совета с представителями суданской оппозиции, которые изложили основные требования "улицы" в "Декларации свобод и изменений". По словам одного из членов делегации Омара ад-Дакыра, "оппозиция надеется, что Военный совет выполнит все свои обещания, включая освобождение политических заключенных, справедливое судебное разбирательство над теми, кто был замешан в кровопролитии в ходе протестных выступлений и привлечение к суду тех, кто причастен к коррупции".

После начала массовых волнений в Судане власти страны серьезно ужесточили цензуру в средствах массовой информации, и без того не отличавшихся свободой слова. В частности, было запрещено писать о волнениях и демонстрациях, о тяжелом экономическом кризисе в стране - любые материалы по этому поводу снимались или запрещались к публикации. В ответ журналисты решили начать кампанию сопротивления тотальному контролю в медиа и организовали митинги у здания суданского пресс-центра в Хартуме. Первая такая акция прошла еще в конце декабря, за ней последовали и другие, которые завершились массовыми арестами сотрудников печатных органов страны.