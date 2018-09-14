В Судане сформировано новое правительство

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Правящая партия Судана Национальный конгресс сформировала новое правительство в надежде преодолеть серьезные экономические трудности, с которыми сталкивается страна, сообщил в четверг вечером журналистам помощник президента Судана Фейсал Хасан Ибрагим после завершения собрания руководства партии, передает Report.

В условиях обострения экономического кризиса президент Судана Омар аль-Башир на прошлой неделе издал указ о роспуске правительства и сокращении числа министерств с 31 до 21. Новым премьер-министром суданского правительства стал бывший глава министерства мелиорации и электроэнергетики Моатаз Мухаммед Муса. По словам помощника президента, поменялись глава МВД, министры экономики и финансов, а также министр нефти, газа и минеральных ресурсов.