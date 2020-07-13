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В Судане разрешат употребление алкоголя не исповедующим ислам

В Судане разрешат употребление алкоголя не исповедующим ислам Власти Судана разрешат употреблять алкогольные напитки всем, кроме граждан, исповедующих ислам.
Другие страны
13 июля 2020 г. 03:05
В Судане разрешат употребление алкоголя не исповедующим ислам

Власти Судана разрешат употреблять алкогольные напитки всем, кроме граждан, исповедующих ислам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр юстиции страны Насреддин Абдельбари в интервью телеканалу "Судан".

"Ответ "да", если гражданин не исповедует ислам", - сказал Абдельбари, отвечая на вопрос о возможности упрощения сухого закона в стране.

Министр также отметил, что правительство приняло целый ряд законов, направленных на демократизацию страны и равноправие. В том числе введены поправки, связанные с назначением смертной казни. Теперь высшая мера наказания будет предусмотрена только за особо тяжкие преступления.

Говоря о правах женщин, власти Судана отменили для них обязательное разрешение от мужчин в семье на заграничные поездки.

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