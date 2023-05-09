В Судане разграблены склады ООН

В ООН сообщили, что в охваченном столкновениями Судане разграблено 18 700 тонн продукции.
Как передает американское бюро
По его словам, общая стоимость разворованной продукции составляет порядка 13 млн долларов США.
Ф.Хак уточнил, что мародерству подверглись не только продовольственные склады ООН, но и хранилища с оргтехникой: "Размер ущерба может быть еще больше. Для уточнения цифр ведется оценка", - добавил он.
Напомним, что в Судане, который является третьей по величине страной Африки, 15 апреля начались столкновения между силами быстрого реагирования (спецназ) и государственной армией. Стороны несколько раз пытались договориться о прекращении огня.
Однако, ранее сообщалось, что перемирие в стране соблюдается в недостаточной степени.