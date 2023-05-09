В Судане разграблены склады ООН

В ООН сообщили, что в охваченном столкновениями Судане разграблено 18 700 тонн продукции.

В ООН сообщили, что в охваченном столкновениями Судане разграблено 18 700 тонн продукции.

Как передает американское бюро Report , с соответствующим заявлением выступил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак на брифинге в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

По его словам, общая стоимость разворованной продукции составляет порядка 13 млн долларов США.

Ф.Хак уточнил, что мародерству подверглись не только продовольственные склады ООН, но и хранилища с оргтехникой: "Размер ущерба может быть еще больше. Для уточнения цифр ведется оценка", - добавил он.

Напомним, что в Судане, который является третьей по величине страной Африки, 15 апреля начались столкновения между силами быстрого реагирования (спецназ) и государственной армией. Стороны несколько раз пытались договориться о прекращении огня.

Однако, ранее сообщалось, что перемирие в стране соблюдается в недостаточной степени.