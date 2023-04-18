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В Судане разграбили один из офисов ООН

В Судане разграбили один из офисов ООН Офис Управления ООН по координации гуманитарных вопросов был разграблен в понедельник в Южном Дарфуре в Судане.
Другие страны
18 апреля 2023 г. 22:45
В Судане разграбили один из офисов ООН

Офис Управления ООН по координации гуманитарных вопросов был разграблен в понедельник в Южном Дарфуре в Судане.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в Twitter.

"В Судане продолжаются действия против сотрудников гуманитарных организаций. Вчера был разграблен офис Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Южном Дарфуре. Это неприемлемо и должно быть прекращено", — указал он.

Напомним, что ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой Сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти), который является его заместителем в Суверенном совете Судана (руководящий орган страны). 15 апреля начались столкновения между армией и спецназом возле военной базы в городе Мерове и в Хартуме. По последним данным, с начала боестолкновений в республике более 270 человек погибли, свыше 2,6 тыс. получили ранения.

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