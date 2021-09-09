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В Судане разбился военный самолет

В Судане разбился военный самолет Военный самолет потерпел крушение в среду к западу от столицы Судана, города Хартум.
Другие страны
9 сентября 2021 г. 01:30

Военный самолет потерпел крушение в среду к западу от столицы Судана, города Хартум.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Cуданское информационное агентство (SUNA) со ссылкой на очевидцев.

По его данным, летательный аппарат упал после полудня в воды Белого Нила в районе Эш-Шегилаб. На место катастрофы прибыли военнослужащие и полицейские, а также были направлены вертолеты, однако, как отмечает агентство, найти самолет пока не удается. Поиски, которые продолжаются до сих пор, затрудняются тем, что в Судане сейчас сезон паводков, когда река разливается на несколько километров в разные стороны.

Район происшествия оцеплен силовиками, которые не позволяют никому приближаться к предполагаемому месту падения. Между тем суданская армия пока не давала официальных комментариев по поводу данного инцидента.

Неизвестно, сколько человек находилось на борту, а также какой марки был самолет.

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