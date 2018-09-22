В Судане разбился военный самолёт, погибли двое лётчиков

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Самолёт ВВС Судана потерпел крушение близ столицы страны Хартум во время учебного полёта, двое лётчиков погибли. Об этом сообщило издание Sudan Tribune со ссылкой на заявление спикера армии бригадного генерала Ахмеда Халифы аш-Шами, передает Report.

ЧП произошло в ночь на 21 сентября. По предварительной версии, причиной крушения учебно-боевого самолёта К-8 стала "внезапная техническая ошибка".