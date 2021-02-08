О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Судане распустили переходное правительство

В Судане распустили переходное правительство Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук в воскресенье издал указ о роспуске переходного правительства.
Другие страны
8 февраля 2021 г. 02:54

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук в воскресенье издал указ о роспуске переходного правительства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Cуданское информационное агентство.

По его данным, занимающие посты министры продолжат исполнение своих обязанностей до назначения нового состава правительства.

Как сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа", состав нового кабинета министров будет объявлен в понедельник.

В октябре 2020 года Переходное правительство Судана и Суданский революционный фронт подписали мирное соглашение, которое, в частности, предусматривает интеграцию бойцов группировок в суданскую армию и силы безопасности страны, а также создание фонда для поддержки южных и западных регионов Судана. Кроме того, в соглашении прописаны вопросы владения землей, разделения богатства и власти, а также возвращения перемещенных лиц.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

Министр по делам Европы МИД Великобритании совершит первый визит в Азербайджан
Министр по делам Европы МИД Великобритании совершит первый визит в Азербайджан
8 февраля 2021 г. 00:01
Азербайджан закупил еще 648 000 доз вакцины
Азербайджан закупил еще 648 000 доз вакцины
6 февраля 2021 г. 16:57
Посол Великобритании: Джебраил сейчас как город призраков под руинами 
Посол Великобритании: Джебраил сейчас как город призраков под руинами 
6 февраля 2021 г. 12:55
Обнародована программа визита иностранных дипломатов в Джебраил и Зангилан
Обнародована программа визита иностранных дипломатов в Джебраил и Зангилан
6 февраля 2021 г. 11:46
Иностранные дипломаты в Азербайджане отбыли в Джебраил и Зангилан
Иностранные дипломаты в Азербайджане отбыли в Джебраил и Зангилан
6 февраля 2021 г. 10:26
В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
5 февраля 2021 г. 20:06
В Баку создается Парк военных трофеев
ФотоВ Баку создается Парк военных трофеев
5 февраля 2021 г. 16:19
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
5 февраля 2021 г. 15:27
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
5 февраля 2021 г. 14:53
Сегодня начинается онлайн-регистрация для желающих вакцинироваться
Сегодня начинается онлайн-регистрация для желающих вакцинироваться
5 февраля 2021 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi