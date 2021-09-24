В Судане протестующие остановили работу аэропорта

Группа протестующих пробралась в четверг в аэропорт города Порт-Судан на северо-востоке Судана, прием и отправка самолетов приостановлены.

Группа протестующих пробралась в четверг в аэропорт города Порт-Судан на северо-востоке Судана, прием и отправка самолетов приостановлены.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости два осведомленных источника в воздушной гавани.

"Небольшая группа представителей племен пробралась в аэропорт Порт-Судана и вызвала приостановку полетов", - рассказали источники.

Один из них уточнил, что протестующие пробрались на взлетную полосу и приостановили внутренние и международные рейсы.

Ранее представители племен востока Судана, в частности, племени беджа, перекрыли дорогу между столицей Хартумом и Порт-Суданом, была затруднена транспортировка грузов между городами страны.