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В Судане протестующие остановили работу аэропорта

В Судане протестующие остановили работу аэропорта Группа протестующих пробралась в четверг в аэропорт города Порт-Судан на северо-востоке Судана, прием и отправка самолетов приостановлены.
Другие страны
24 сентября 2021 г. 08:26
В Судане протестующие остановили работу аэропорта

Группа протестующих пробралась в четверг в аэропорт города Порт-Судан на северо-востоке Судана, прием и отправка самолетов приостановлены.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости два осведомленных источника в воздушной гавани.

"Небольшая группа представителей племен пробралась в аэропорт Порт-Судана и вызвала приостановку полетов", - рассказали источники.

Один из них уточнил, что протестующие пробрались на взлетную полосу и приостановили внутренние и международные рейсы.

Ранее представители племен востока Судана, в частности, племени беджа, перекрыли дорогу между столицей Хартумом и Порт-Суданом, была затруднена транспортировка грузов между городами страны.

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Версия на азербайджанском языке Sudanda etirazçılar hava limanının fəaliyyətini dayandırıblar

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