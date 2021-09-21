О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Судане произошла попытка госпереворота

В Судане произошла попытка госпереворота Неудачная попытка государственного переворота совершена в Судане
Другие страны
21 сентября 2021 г. 11:07
В Судане произошла попытка госпереворота

Неудачная попытка государственного переворота совершена в Судане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник телеканал Al Arabiya.

По данным его источников, путч провалился, "армия и регулярные войска держат ситуацию под контролем". Сообщается также, что на улицах Хартума появились танки, военнослужащие на непродолжительное время перекрывали все мосты через реку Нил.

Командование ВС и руководящий страной Суверенный совет призывали народ по гостелевидению "встать на защиту страны и защитить переходный период". Между тем отмечается, что правительство и члены совета работают в обычном режиме.

По предварительной информации Al Arabiya, за попыткой переворота стоит группа функционеров и сторонников режима экс-президента Омара аль-Башира, задержано несколько офицеров бронетанковых войск. Путчисты, в частности, пытались захватить здание госрадиостанции, однако не смогли сделать это.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Экс-глава Азерхалча обвиняется в хищении 22 млн манатов
Экс-глава "Азерхалча" обвиняется в хищении 22 млн манатов
21 сентября 2021 г. 10:40
Завершились учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
ФотоЗавершились учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
21 сентября 2021 г. 09:54
Завтра в Азербайджане открываются школы
Завтра в Азербайджане открываются школы
21 сентября 2021 г. 07:46
Вершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
ФотоВершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
20 сентября 2021 г. 18:39
Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой правящей партии на выборах
Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой правящей партии на выборах
20 сентября 2021 г. 18:04
Утвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
ФотоУтвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
20 сентября 2021 г. 10:08
В минометных подразделениях продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке - ВИДЕО
В минометных подразделениях продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке - ВИДЕО
18 сентября 2021 г. 16:19
Оценочная миссия ОИС собрала необходимые факты в Тертере для подготовки отчета
Оценочная миссия ОИС собрала необходимые факты в Тертере для подготовки отчета
18 сентября 2021 г. 16:17
Задержанный в Украине гражданин Азербайджана экстрадирован в страну
Задержанный в Украине гражданин Азербайджана экстрадирован в страну
18 сентября 2021 г. 10:56
Сегодня в Шуше начинается международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли
Сегодня в Шуше начинается международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли
18 сентября 2021 г. 08:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi