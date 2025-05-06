В Судане произошел крупный пожар после атаки БПЛА

В Порт-Судане (северо-восток Судана) прозвучало несколько взрывов и начался крупный пожар. Портовой город был атакован беспилотниками.

В Порт-Судане (северо-восток Судана) прозвучало несколько взрывов и начался крупный пожар. Портовой город был атакован беспилотниками.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По данным канала, темные клубы дыма видны в окрестностях главного морского порта страны, где могла укрываться сотни тысяч перемещенных лиц.

Местные жители рассказали, что БПЛА были запущены Силами быстрого реагирования (СБР). Они ударили в том числе по топливному складу, по территории вокруг порта и авиабазы.

Вооруженное противостояние между официальной армией Судана и СБР началось в апреле 2023 года. По данным ООН, за два года войны было перемещено более 11,3 млн человек.