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В Судане произошел крупный пожар после атаки БПЛА

В Судане произошел крупный пожар после атаки БПЛА В Порт-Судане (северо-восток Судана) прозвучало несколько взрывов и начался крупный пожар. Портовой город был атакован беспилотниками.
Другие страны
6 мая 2025 г. 10:23
В Судане произошел крупный пожар после атаки БПЛА

В Порт-Судане (северо-восток Судана) прозвучало несколько взрывов и начался крупный пожар. Портовой город был атакован беспилотниками.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По данным канала, темные клубы дыма видны в окрестностях главного морского порта страны, где могла укрываться сотни тысяч перемещенных лиц.

Местные жители рассказали, что БПЛА были запущены Силами быстрого реагирования (СБР). Они ударили в том числе по топливному складу, по территории вокруг порта и авиабазы.

Вооруженное противостояние между официальной армией Судана и СБР началось в апреле 2023 года. По данным ООН, за два года войны было перемещено более 11,3 млн человек.

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Версия на азербайджанском языке Sudanda PUA hücumundan sonra yanğın başlayıb

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