Протестующие в Судане призвали передать власть гражданскому правительству

Суданская ассоциация профессионалов - основное оппозиционное объединение страны - в воскресенье призвала Военный совет немедленно передать власть временному гражданскому правительству.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении организации.

Согласно ему, такое переходное правительство должно быть защищено силами армии. В заявлении отмечается, что оппозиционеры продолжат сидячие забастовки и "все формы мирного давления" для достижения своих целей.

Напомним, что военные Судана 11 апреля отстранили от власти президента Омара аль-Башира. Этому предшествовали многомесячные акции протеста населения, недовольного значительным повышением цен. Армия распустила парламент, приостановила действие конституции и сформировала военный совет на время переходного периода, который продлится два года. Как заявил министр обороны Судана генерал-лейтенант Авад бен Ауф, в стране на три месяца вводится чрезвычайное положение.

Ассоциация профессионалов выступила главным инициатором массовых народных протестов и забастовок неделю назад, приведших в конечном итоге к свержению аль-Башира.