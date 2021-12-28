В Судане при обрушении золотого прииска погибли более 30 человек

Тела 31 горняка извлекли из-под завалов обрушившегося золотого прииска в Судане.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник информационный портал Al Intibaha.
По информации, ЧП на частной золотодобывающей шахте Умм-Дарсая, где разработка скважин осуществлялась кустарными методами, произошло в районе Эн-Нухуд в штате Западный Кордофан в минувшее воскресенье.
К настоящему моменту обнаружены тела 31 погибшего, еще по меньшей мере восемь человек числятся пропавшими без вести. Отмечается, что под землю ушли сразу 10 скважин, где осуществляется поиск драгоценного металла.