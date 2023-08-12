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В Судане при межплеменных столкновениях погибли около 120 человек

В Судане при межплеменных столкновениях погибли около 120 человек По меньшей мере 120 человек стали жертвами межплеменных столкновений в западном регионе Дарфур за минувшие два дня.
Другие страны
12 августа 2023 г. 12:20
В Судане при межплеменных столкновениях погибли около 120 человек

По меньшей мере 120 человек стали жертвами межплеменных столкновений в западном регионе Дарфур в Судане за минувшие два дня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Al Arabiya.

Согласно информации, наиболее ожесточенные стычки на почве межплеменной розни произошли в граничащих с Чадом районах, в частности, в штате Южный Дарфур.

Al Arabiya передает, что в этом штате с утра также возобновились интенсивные боестолкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназа) Судана. В частности, в столице Южного Дарфура, городе Ньяла, противоборствующие стороны обмениваются артиллерийскими ударами.

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