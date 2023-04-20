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В Судане предложено продлить режим перемирия на время празднования Ид аль-Фитра

В Судане предложено продлить режим перемирия на время празднования Ид аль-Фитра Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана предлагают продлить действие режима гуманитарного перемирия на время празднования мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), который знаменует окончание месяца поста рамадан и начинается 21 апреля.
Другие страны
20 апреля 2023 г. 19:16
В Судане предложено продлить режим перемирия на время празднования Ид аль-Фитра

Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана предлагают продлить действие режима гуманитарного перемирия на время празднования мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), который знаменует окончание месяца поста Рамазан и начинается 21 апреля.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, спецназ Судана заявил о готовности соблюдать режим прекращения огня.

В среду спецназ заявил о готовности соблюдать режим прекращения огня, который, как и в минувшие два дня, должен был вступить в силу в 18:00 по местному времени. За несколько минут до объявленного времени согласие на соблюдение перемирия дала и армия Судана.

Однако, как свидетельствовали арабские телеканалы, ведущие прямые репортажи из Хартума, в городе и после 18:00 были слышны звуки автоматных очередей, отдельные взрывы. Также сообщалось о появлении в небе над столицей нескольких военных вертолетов. В четверг утром в Хартуме и его окрестностях столкновения продолжились.

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Версия на английском языке Sudan truce proposed to be extended during Eid al-Fitr

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