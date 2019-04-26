В Судане освобождены из-под стражи спикер парламента и двое бывших вице-президентов

Ранее их задержали в рамках расследования дел о коррупции

Военные власти Судана освободили из-под стражи спикера парламента страны Ибрагима Ахмеда Омера и двух бывших вице-президентов - Хассабо Мухаммеда Абдель Рахмана и Мухаммеда Османа Кибра.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в Хартуме.

Представители бывших властей были задержаны ранее в рамках расследования дел о коррупции.

Напомним, что председатель парламента Судана был задержан 17 апреля в международном аэропорту Хартума сразу по возвращении из Катара, где он принимал участие в работе межпарламентской ассамблеи. Все это время он находился под домашним арестом. Об аресте бывших заместителей экс-президента Омара аль-Башира стало известно 23 апреля.