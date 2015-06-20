​В Судане обстреляна редакция католического радио

Баку. 20 Июня. REPORT.AZ/ В суданском городе Джубе, столице автономного региона на юге Судана, где располагается здание Суданской Конференции Католических Епископов (SCBC), на рассвете 18 июня был обстрелян офис католического «Радио «Бакита».

Как передает Report, сотрудник, охраняющий офис, рассказал, что к зданию подъехали две машины, из которых вышли вооруженные боевики, одетых в военную форму, которые сломали часть забора и открыли прицельную стрельбу по охраннику, однако ему удалось скрыться в здании.

Расследованием инцидента занимается полиция, однако он явился далеко не первым фактом нападения на католические миссии Южного Судана. Лишь за последнее время из католических церквей были украдены семь ноутбуков и 35 тысяч фунтов Южного Судана, принадлежащих SCBC.

«Радио «Бакита», названное по имени первой святой Судана Джузеппины Бакиты, является «головной станцией» католической радиофонной сети Судана. Его сигнал распространяется более чем на 30 километров и охватывает более 500 тысяч слушателей. Радиостанция выходит в эфир ежедневно с двухчасовыми передачами с января 2007 года.