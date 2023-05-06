В Судане обстреляна машина посла Турции

В Судане обстреляна машина посла Турции в Хартуме Исмаила Чобаноглу.

В Хартуме обстреляна машина посла Турции в Судане Исмаила Чобаноглу.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, машина получила повреждения, погибших и раненых нет.

Пока неизвестно, кто стоит за обстрелом.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее не исключил временного переноса турецкого посольства из Хартума в Порт-Судан.

Вооруженные столкновения между армией и Силами быстрого реагирования (СБР) продолжаются с 15 апреля в Хартуме и ряде других городов Судана.

Разногласия по поводу реформы военной безопасности, предусматривающей полное интегрирование СБР в состав вооруженных сил, вылились в горячий конфликт между двумя силовыми структурами.

В МИД Судана сообщили, что командующий республиканской армией Судана Абдельфаттах аль-Бурхан принял решение распустить СБР и объявил их мятежниками.

По данным ВОЗ, число погибших с середины апреля в Судане достигло 551, еще 4926 человек получили ранения.