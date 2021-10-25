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В Судане неизвестные задержали четырех министров Суверенного совета

В Судане неизвестные задержали четырех министров Суверенного совета Четверо министров, а также чиновники высокого ранга из штата Хартум арестованы в Судане.
Другие страны
25 октября 2021 г. 07:27
В Судане неизвестные задержали четырех министров Суверенного совета

Четверо министров, а также чиновники высокого ранга из штата Хартум арестованы в Судане.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Hadath. Армия блокировала все въезды в столицу и перекрыла мосты.

Отмечается, что среди задержанных - министры связи, информации, финансов, промышленности, а также губернатор Хартума и один из представителей правящего в стране Суверенного совета. Аресты продолжаются.

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук помещен армией под домашний арест. Некоторое время назад дом председателя правительства окружили военные.

Сторонники основного оппозиционного движения - "Сил за свободу и перемены" - уже призвали людей выходить на улицы и противостоять "попыткам военных узурпировать власть".

По данным телеканала Al Arabiya, в столице Судана Хартуме полностью отключены мобильная связь и интернет.

В ближайшее время ожидается заявление главы Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Массовые аресты начались в столице после встречи аль-Бурхана с главой правительства Абдаллой Хамдуком.

В воскресенье суданская полиция применила слезоточивый газ для разгона сотен демонстрантов, пытавшихся перекрыть центральную улицу столицу Эн-Нил. Уже вторую неделю в Хартуме продолжаются выступления сторонников армии, которые проводят сидячую забастовку перед штаб-квартирой главного командования ВС с требованием отставки правительства, и представителей гражданских сил, которые добиваются завершения переходного периода и окончательной передачи армией власти. По словам столичных властей, к беспорядкам причастны сторонники бывшей правящей партии свергнутого президента Омара аль-Башира.

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Версия на азербайджанском языке Sudanda hərbçilər nazirləri həbs edib, paytaxta girişi bağlayıblar

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