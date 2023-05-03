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В Судане не удалось достичь анонсированного недельного перемирия

В Судане не удалось достичь анонсированного недельного перемирия Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана не согласились на семидневное перемирие с армией Судана.
Другие страны
3 мая 2023 г. 05:25
В Судане не удалось достичь анонсированного недельного перемирия

Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана не согласились на семидневное перемирие с армией Судана.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al-Arabiya, об этом заявил советник главы воинского формирования Юсеф Иззат.

Он подчеркнул, что в целом СБР не отвергают идею перемирия.

"Пока преждевременно говорить о нашем согласии на семидневное перемирие. На данный момент мы не согласились на перемирие на неделю", - сказал Юсеф Иззат телеканалу.

Ранее сообщалось, что глава переходного совета Судана и главнокомандующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан и глава СБР Мухаммед Хамдан Дагло дали принципиальное согласие на перемирие с 4 по 11 мая. В ведомстве также утверждали, что стороны согласились назначить представителей для старта мирных переговоров.

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