В Судане из-за боестолкновений погибли более 250 мирных жителей

Более 250 мирных жителей погибли, 1 454 пострадали с начала вооруженных столкновений между армией и Силами быстрого реагирования (СБР) в Судане.

Более 250 мирных жителей погибли, 1 454 пострадали с начала вооруженных столкновений между армией и Силами быстрого реагирования (СБР) в Судане.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении профсоюза врачей Судана.

"Число погибших мирных жителей с начала столкновений возросло до 256, пострадали 1 454", - сообщил профсоюз в соцсети.

В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Армия готова держать его три дня, а СБР - 72 часа.

По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения