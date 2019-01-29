В Судане число погибших в протестах увеличилось до 30 человек

Баку. 29 ярваря. REPORT.AZ/ Число погибших в результате протестов в Судане увеличилось до 30 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам глава комитета по надзору за расследованием событий в стране Амер Ахмад Ибрахим.

Ранее сообщалось о 24 погибших и более 200 пострадавших.

"Число погибших в последних протестах в стране увеличилось до 30 человек", - заявил Ибрахим.

Протесты в Судане продолжаются с декабря 2018 года. Беспорядки вспыхнули на фоне роста цен на хлеб и другие товары, что еще больше ухудшило и так бедственное положение суданцев. Первыми на улицы вышли жители городов Гедареф и Атбара в центральной части страны. В ряде городов был введен режим чрезвычайного положения. Несмотря на применение силы против протестующих, демонстрации не утихают, а охватывают все больше городов и провинций.