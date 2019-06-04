В Судане более 35 человек погибли при разгоне демонстрантов

Число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме превысило 35 человек, сотни получили ранения, говорится в заявлении оппозиционного Комитета врачей Судана, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о более 30 погибших. "Число людей, убитых военным советом перед военной штаб-квартирой, возросло до 35 человек. Сотни людей получили ранения и тяжелые травмы, многие из них по-прежнему находятся в операционных помещениях и отделениях интенсивной помощи", - говорится в заявлении в Facebook.

Согласно комитету, точное число погибших не может быть установлено в связи с тем, что "вооруженные ополченцы и службы правопорядка окружают больницы и нападают/задерживают врачей". Кроме того, по словам протестующих и докторов, тела многих погибших были выброшены в реку Нил, отмечается в заявлении.

Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря на площади у комплекса зданий минобороны в центре Хартума. Сообщалось, что активно применялось огнестрельное оружие. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы Хартума и подступы к площади.Суданская оппозиция обвинила переходный военсовет в разгоне мирной акции и призвала к массовым протестам по всей стране и к немедленному уходу военного совета из власти. Военные в свою очередь заявили, что операция была направлена не против демонстрантов, а для задержания преступников, просочившихся в ряды протестующих. Армия призвала к продолжению диалога с силами политической оппозиции, заявив, что переговоры могут возобновиться в ближайшие дни, и пообещала разрешить протестующим вернуться на столичную площадь.