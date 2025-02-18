В Судане более 200 человек погибли в результате нападений боевиков

Более 200 мирных жителей погибли за последние три дня в результате нападений военизированных группировок на две деревни в Судане.

Более 200 мирных жителей погибли за последние три дня в результате нападений боевиков на две деревни в Судане.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, нападения совершили так называемые Силы быстрой поддержки (СБП).

“Силы быстрой поддержки атаковали безоружных гражданских лиц в районах без военного присутствия, совершали внесудебные казни, похищения и массовые грабежи”, - заявили юристы, занимающиеся документированием нарушений прав человека с начала конфликта в Судане.

Они также подчеркнули, что нападения сопровождаются масштабным разрушением домов и инфраструктуры, что усугубляет гуманитарный кризис в стране.

Напомним, что вооруженный конфликт в Судане между регулярной армией и Силами быстрой поддержки продолжается с апреля 2023 года, вызывая огромные жертвы среди мирного населения.