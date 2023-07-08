В Судане более 20 человек погибли в результате авиаудара

Суданская армия нанесла авиаудар по городу Омдурман, который привел к смерти 22 человек.
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По информации ведомства, еще десятки человек ранены.
Reuters отмечает, что в последние дни боевые действия сосредоточились именно в этом городе, поскольку западная его часть является ключевым маршрутом, соединяющим силы быстрого реагирования с их базой в Дарфуре.
Ранее отряд сил быстрого реагирования заявил, что они "контролируют около 90% территории штата Хартум", в который входят как столица страны, так и прилегающие к ней города Омдурман и Бахари.