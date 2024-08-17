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В Судане боевики в ходе нападения убили 85 жителей деревни

В Судане боевики в ходе нападения убили 85 жителей деревни В Судане боевики военизированной группировки напали на жителей центральной деревни, устроив поджоги, грабежи и убив по меньшей мере 85 человек, включая женщин и детей.
Другие страны
17 августа 2024 г. 23:16
В Судане боевики в ходе нападения убили 85 жителей деревни

В Судане сотни боевиков Сил оперативной поддержки генерала (RSF) напали на жителей центральной деревни, устроив поджоги, грабежи и убив за неделю по меньшей мере 85 человек, включая женщин и детей.

Как передает Report, об этом сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на местные власти.

"Суданские военизированные формирования начали атаковать Галгани в центральной провинции Сеннар в конце июля, а на прошлой неделе бойцы RSF открыли беспорядочный огонь по безоружным жителям деревни после того, как они оказали сопротивление попыткам похищения и сексуального насилия над женщинами и девочками", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Судана.

По данным ведомства, более 150 жителей села получили ранения.

RSF неоднократно обвинялись в массовых убийствах, изнасилованиях и других преступлениях по всей стране с начала войны в апреле прошлого года, когда напряженные отношения между военными и группировкой переросли в открытые боевые действия в столице Хартуме и других регионах Судана.

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