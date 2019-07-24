В Судане арестованы 11 высокопоставленных офицеров по обвинению в госперевороте

По меньшей мере 11 высокопоставленных офицеров, в том числе глава Объединенного штаба Вооруженных сил, арестованы в Судане в рамках расследования попытки госпереворота, предпринятой в начале июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают источники в Переходном военном совете Судана.

Согласно информации, по обвинению в причастности к антиправительственному заговору арестованы одиннадцать офицеров, "связанных с прежним режимом" отстраненного президента Омара аль-Башира. Среди них - глава Объединенного штаба Вооруженных сил генерал Хашим Абдель Мутталиб, командующий танковыми войсками генерал-майор Насреддин Абдельфаттах и командующий Центральным военным округом страны генерал-майор Бахр.

Утверждается, что военный совет располагает "достоверными данными" о вине арестованных.