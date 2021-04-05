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В Судане 18 человек погибли в вооруженных столкновениях

В Судане 18 человек погибли в вооруженных столкновениях По меньшей мере 18 человек убиты, 54 получили ранения в ходе вооруженных столкновений в Эль-Генейне - административном центре суданской провинции Западный Дарфур
Другие страны
5 апреля 2021 г. 15:49
В Судане 18 человек погибли в вооруженных столкновениях

По меньшей мере 18 человек убиты, 54 получили ранения в ходе вооруженных столкновений в Эль-Генейне - административном центре суданской провинции Западный Дарфур.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщил информационный портал Al-Sudani.

По его информации, беспорядки в Эль-Генейне вспыхнули в минувшую субботу. В их ходе преступная группировка напала на машину скорой помощи. В результате атаки находившиеся внутри медики и водитель получили огнестрельные ранения, все их вещи и оборудование были похищены.

Как отмечает портал, в городе сохраняется крайне напряженная обстановка, вооруженные люди совершают нападения на больницы и госучреждения.

В начале этого года в Эль-Генейне произошли ожесточенные столкновения на этнической почве, спровоцированные бытовым конфликтом. Беспорядки не стихали несколько дней, их жертвами стали более полусотни человек. Сотни местных жителей вынуждены были тогда покинуть свои дома.

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Версия на азербайджанском языке Sudanda silahlı toqquşmalar baş verib, xeyli sayda ölən var

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