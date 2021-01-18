В Судане 129 человек погибли в ходе вооруженных столкновений

Количество погибших в результате столкновений в суданском городе Генейна в провинции Западный Дарфур увеличилось до 129, ранения получили 198 человек

Количество погибших в результате столкновений в суданском городе Генейна в провинции Западный Дарфур увеличилось до 129, ранения получили 198 человек.

Как передает Report, об этом передает издание Baj News со ссылкой на заявление комитета врачей провинции.

Ранее сообщалось о 97 погибших и 160 раненых. Акты насилия начались в городе в субботу после убийства жителя Генейны.

"Несмотря на относительно спокойную ситуацию в городе, территории, где совершаются акты насилия, расширились. Так, параллельно с событиями в Генейне, в больницы двух районов Мурни и Каукар поступили тела убитых", - говорится в заявлении врачей.

Они предполагают, что раненых и убитых больше, но попасть к ним трудно ввиду сложной ситуации в сфере безопасности. Комитет сообщает, что тысячи внутренне перемещенных лиц не имеют крова, а также испытывают недостаток воды, питания и медикаментов.

Как отмечает издание, комитет врачей потребовал от переходного правительства Судана взять на себя полную ответственность за происходящее, объявить провинцию Западный Дарфур районом, пострадавшим от бедствия, и обратиться к международному сообществу за помощью в прекращении кровопролития и спасению пострадавших.

В регионе Дарфур на западе Судана с 2003 года вспыхивали вооруженные столкновения между правительством Судана и повстанческими сепаратистскими группировками. За время конфликта в результате насилия погибли, по разным данным, от 300 до 500 тысяч человек, более 2,5 миллиона стали беженцами.