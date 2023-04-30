В Судан прибыл первый самолет с гуманитарной помощью от Красного Креста

Первый гуманитарный груз для пострадавших в результате конфликта в Судане прибыл в воскресенье в Порт-Судан из Аммана.

Первый гуманитарный груз для пострадавших в результате конфликта в Судане прибыл в воскресенье в Порт-Судан из Аммана.

Как передает Report , об этом сообщило суданское отделение Международного комитета Красного Креста (МККК) на своей официальной странице в Twitter.

"Наш первый груз, состоящий из восьми тонн медицинских средств первой необходимости, прибыл в Порт-Судан", - отметила организация.

Планируется, что гуманитарная помощь будет направлена в больницы в Хартуме, а также Суданскому обществу Красного Полумесяца, которое оказывает первую помощь пострадавшим в ходе столкновений.

МККК также сообщил, что в ближайшее время планирует направить второй самолет с бригадой медиков и лекарствами.

Ранее, МККК принял решение эвакуировать весь персонал из своего офиса, расположенного в Хартуме.