В стычке банд в мексиканской тюрьме погибли 52 человека

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ 52 заключенных стали жертвами вооруженного конфликта между бандами в тюрьме "Топо Чико" близ Монтеррея на севере Мексики, информирует Report со ссылкой на "Би-би-си".

Губернатор штата Нуэво-Леон Хайме Родригес сообщил о 12 раненых. Кроме того, по словам чиновника, противоборствующие стороны использовали холодное оружие, бейсбольные биты и дубинки.

Бунтовщики подожгли тюремный склад, однако никому из них не удалось бежать из пенитенциарного учреждения, уверяют местные власти.

По данным полиции, бой начали члены печально известного наркокартеля ""Сетас" и их извечные противники из картеля "Гольфо".

Родственники заключенных собрались у ворот тюрьмы, жалуясь на недостаток информации со стороны властей.