В стычках с израильскими военнослужащими на границе Газы пострадали 10 палестинцев

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В стычках с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа 10 палестинцев получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, днем сотни жителей анклава после пятничной молитвы вышли на акции протеста под лозунгом "Свободу и жизнь Газе" в рамках продолжающегося с конца марта "Марша возвращения" и направились в сторону заградительной полосы. Активисты жгут покрышки, чтобы лишить солдат нормальной видимости, а также запускают горящих воздушных змеев, превратившихся в главное оружие палестинцев с момента начала манифестаций.

По информации палестинской стороны, военнослужащие для разгона протестующих обстреливают их из огнестрельного оружия и применяют гранаты со слезоточивым газом. Один из арабов, получивший ранение в голову, доставлен в больницу в тяжелом состоянии.