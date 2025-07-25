О нас

В студенческом общежитии в Альбукерке произошла стрельба, есть погибший

В студенческом общежитии в Альбукерке произошла стрельба, есть погибший В студенческом общежитии в Альбукерке произошла стрельба, есть погибший
Другие страны
25 июля 2025 г. 18:14
В студенческом общежитии в Альбукерке произошла стрельба, есть погибший

В результате стрельбы в студенческом общежитии Университета Нью-Мексико в Альбукерке один человек погиб, еще один получил ранения.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом говорится на сайте учебного заведения.

Университет закрыл свой центральный кампус в Альбукерке "в целях повышенной предосторожности".

"Около 3:00 утра по местному времени в правоохранительные органы Университета Нью-Мексико поступило сообщение о выстрелах в студенческом общежитии Касас-дель-Рио. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что два человека получили огнестрельные ранения. Один из них погиб, а другой получил неопасные для жизни ранения", - говорится в сообщении.

Согласно информации, предполагаемый стрелок все еще находится на свободе и вооружен. Вероятно, он все еще находится на территории кампуса.

Руководство университета просит всех, кто находится в центральном кампусе, оставаться в укрытиях, а остальных - избегать этого района.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Трамп анонсировал взаимодействие США с РФ по сокращению ядерных вооружений
Трамп анонсировал взаимодействие США с РФ по сокращению ядерных вооружений
25 июля 2025 г. 18:29
Трамп: США могут ввести вторичные санкции против РФ менее чем через 50 дней
Трамп: США могут ввести вторичные санкции против РФ менее чем через 50 дней
25 июля 2025 г. 18:22
В Украине пострадали около 20 человек в результате авиаудара по Харькову
В Украине пострадали около 20 человек в результате авиаудара по Харькову
25 июля 2025 г. 18:11
Кассационный суд во Франции аннулировал ордер на арест Асада
Кассационный суд во Франции аннулировал ордер на арест Асада
25 июля 2025 г. 17:45
Трамп: ХАМАС не хотел заключать соглашение о прекращении огня в секторе Газа
Трамп: ХАМАС не хотел заключать соглашение о прекращении огня в секторе Газа
25 июля 2025 г. 17:30
Таиланд ввел военное положение в восьми провинциях
Таиланд ввел военное положение в восьми провинциях
25 июля 2025 г. 17:20
Дамаск, Вашингтон и Париж договорились объединить усилия по поддержке переходного периода в Сирии
Дамаск, Вашингтон и Париж договорились объединить усилия по поддержке переходного периода в Сирии
25 июля 2025 г. 16:52
В МИД Ирана рассказали о сегодняшних переговорах с евротройкой
В МИД Ирана рассказали о сегодняшних переговорах с евротройкой
25 июля 2025 г. 16:28
Защитники потребителей в ЕС требуют закрепить бесплатную ручную кладь в законодательстве
Защитники потребителей в ЕС требуют закрепить бесплатную ручную кладь в законодательстве
25 июля 2025 г. 15:45
В Минобороны Камбоджи обвинили Таиланд в военных преступлениях
В Минобороны Камбоджи обвинили Таиланд в военных преступлениях
25 июля 2025 г. 15:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi