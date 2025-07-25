В студенческом общежитии в Альбукерке произошла стрельба, есть погибший

В студенческом общежитии в Альбукерке произошла стрельба, есть погибший

В результате стрельбы в студенческом общежитии Университета Нью-Мексико в Альбукерке один человек погиб, еще один получил ранения.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом говорится на сайте учебного заведения.

Университет закрыл свой центральный кампус в Альбукерке "в целях повышенной предосторожности".

"Около 3:00 утра по местному времени в правоохранительные органы Университета Нью-Мексико поступило сообщение о выстрелах в студенческом общежитии Касас-дель-Рио. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что два человека получили огнестрельные ранения. Один из них погиб, а другой получил неопасные для жизни ранения", - говорится в сообщении.

Согласно информации, предполагаемый стрелок все еще находится на свободе и вооружен. Вероятно, он все еще находится на территории кампуса.

Руководство университета просит всех, кто находится в центральном кампусе, оставаться в укрытиях, а остальных - избегать этого района.