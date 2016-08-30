В строящемся небоскребе в Абу-Даби вспыхнул сильный пожар

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби вспыхнул сильный пожар в строящемся небоскребе.

Как сообщает Report со ссылкой на Khaleej Times, сильный пожар вспыхнул на верхних этажах 27-этажного здания в центре города.

Из горящего здания поднимаются густые клубы дыма. О погибших и пострадавших не сообщается.

По предварительным данным, пожар возник из-за неисправности в системе кондиционирования воздуха. На стройке работали до 600 человек.