В строящемся аквапарке на западе Швеции произошел пожар

Сильный пожар охватил аквапарк Oceana, строящийся в парке развлечений Liseberg города Гётеборг на западном побережье Швеции.

Сильный пожар охватил аквапарк Oceana, строящийся в парке развлечений Liseberg города Гётеборг на западном побережье Швеции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал SVT.

Открытие аквапарка Oceana ожидается летом. По данным пожарной службы, возгорание произошло на водной горке. Соседние с парком здания эвакуированы. Клубы черного дыма видны над Гётеборгом.

На данный момент прогнозов насчет сроков ликвидации пожара нет, также ничего не сообщается о пострадавших. Полиция еще не назвала причины пожара.

Руководство Liseberg пока не комментирует перспективы запланированного открытия аквапарка этим летом.