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В строящейся шахте в Индии пятеро рабочих найдены мертвыми

В строящейся шахте в Индии пятеро рабочих найдены мертвыми Пятеро рабочих обнаружены погибшими в ночь на пятницу на подземной стройке в индийском штате Телангана.
Другие страны
29 июля 2022 г. 09:03
В строящейся шахте в Индии пятеро рабочих найдены мертвыми

Пятеро рабочих обнаружены погибшими в ночь на пятницу на подземной стройке в индийском штате Телангана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Indian Express.

По информации издания, строители были найдены лежащими в вентиляционной шахте, строящейся на глубине около 100 метров под землей, у них были зафиксированы травмы. Рабочие были немедленно доставлены в больницу, но там врачи констатировали смерть.

Строители занимались сооружением внутренней стены шахты. Полиция начала расследование инцидента

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