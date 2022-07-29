В строящейся шахте в Индии пятеро рабочих найдены мертвыми

Пятеро рабочих обнаружены погибшими в ночь на пятницу на подземной стройке в индийском штате Телангана.

Пятеро рабочих обнаружены погибшими в ночь на пятницу на подземной стройке в индийском штате Телангана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Indian Express.

По информации издания, строители были найдены лежащими в вентиляционной шахте, строящейся на глубине около 100 метров под землей, у них были зафиксированы травмы. Рабочие были немедленно доставлены в больницу, но там врачи констатировали смерть.

Строители занимались сооружением внутренней стены шахты. Полиция начала расследование инцидента