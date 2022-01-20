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В Страсбурге журналисты покинули пресс-конференцию Макрона

В Страсбурге журналисты покинули пресс-конференцию Макрона В Страсбурге европейские журналисты покинули зал, где должна была проходить пресс-конференция президента Франции Эммануэля Макрона в Европарламенте, протестуя против невозможности задать вопросы.
Другие страны
20 января 2022 г. 05:12
В Страсбурге журналисты покинули пресс-конференцию Макрона
Эммануэль Макрон

В Страсбурге европейские журналисты покинули зал, где должна была проходить пресс-конференция президента Франции Эммануэля Макрона в Европарламенте, протестуя против невозможности задать вопросы.

Как передает Report со ссылкой на портал France Info, Макрон выступил с речью в Европарламенте, обозначив приоритеты председательства Франции в ЕС на предстоящие полгода. После его выступления должна была состояться пресс-конференция, однако на ней не предполагалась возможность задать вопросы.

"Пресс-конференция, которая должна была состояться после (выступления Макрона в Европарламенте), трансформировалась в заявление без вопросов. В знак протеста европейские журналисты покинули зал до ее начала", - сообщает France Info со ссылкой на своего корреспондента на месте.

"После нескольких часов ожидания в Европарламенте журналисты узнают, что во время пресс-конференции президента Макрона вопросов не будет. Мы вышли из зала", - написал на своей странице в Twitter корреспондент телеканала CNews Лоик Синьор.

Он также выложил видео, на котором Макрон, комментируя ситуацию, говорит, что уже отвечал в декабре на вопросы журналистов по поводу председательства Франции в Евросоюзе.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоStrasburqda jurnalistlər Makrona etiraz əlaməti olaraq mətbuat konfransını tərk ediblər

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