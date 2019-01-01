В Страсбурге восемь человек пострадали от петард

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Восемь человек, получившие травмы от разрыва петард во время празднования Нового года в Страсбурге, госпитализированы в местную больницу, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Большинство пациентов в возрасте от 5 до 32 лет доставлены в больницу с ожогами, травмами рук, головы, тела, у нескольких человек наблюдалась временная глухота.

Представитель медицинского учреждения сообщил, что у двух человек не хватало нескольких пальцев.

По его словам, в обоих случаях это были петарды, которые не продаются в магазинах. Он указал, что одна, предположительно, из Польши, была куплена у продавца, торгующего незаконно, вторая была изготовлена кустарным способом.

По сравнению с прошлым годом число травм из-за неосторожного обращения с пиротехникой в городе сократилось – тогда по итогам празднования власти зафиксировали 29 подобных случаев.