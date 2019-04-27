​В Страсбурге произошли столкновения "желтых жилетов" с полицией

Столкновения с полицией произошли в субботу днем во время манифестации движения "желтых жилетов" в Страсбурге.

Об этом сообщил сайт региональной газеты Dernieres Nouvelles d'Alsace, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Несколько инцидентов были отмечены около 15:00 по парижскому времени в районе площади Бордо, когда группа радикальной настроенных манифестантов начала бросать камни и бутылки в стражей порядка. На эти действия полиция ответила слезоточивым газом.

Спустя некоторое время несколько агрессивных протестующих вновь стали провоцировать полицейских, закидывая их различными предметами. Стражи правопорядка вынуждены были вновь применить слезоточивый газ.

Страсбург в эту субботу "желтые жилеты" избрали своей "столицей". По предварительным данным организаторов, в акции протеста в этом городе участвуют около 2 тыс. человек.

Ранее перед субботними демонстрациями несколько групп "желтых жилетов" запустили в социальных сетях акцию "международный призыв", опубликовав баннеры на немецком, испанском, итальянском и других языках, а также видеообращение на YouTube. Конечной точкой субботнего шествия "желтых жилетов" в Страсбурге должна стать площадь у здания Европарламента. Опасаясь беспорядков, региональные власти объявили о запрете на любые демонстрации в центре города, в районе вокзала, а также по периметру учреждений Евросоюза.

Новая серия манифестаций "желтых жилетов" проходит в эту субботу во многих крупных французских городах, в том числе в Париже, в ответ на пресс-конференцию президента Франции Эмманюэля Макрона, прошедшую в четверг. Она была посвящена социально-экономической ситуации в стране и реформам, которые намерено провести правительство в ответ на непрекращающиеся акции протеста. Однако, согласно данным опросов общественного мнения, заявления главы государства не вызвали поддержки в обществе.