В Страсбурге проходят выборы главы Европарламента

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Выборы нового главы Европарламента (ЕП) стартовали во вторник на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ЕП.

Мартин Шульц объявил в ноябре об уходе с поста председателя ЕП и решении возглавить в Германии избирательный список Социал-демократической партии Германии в Северной Рейн-Вестфалии на выборах 2017 года.

Голосование на выборах главы высшего органа избирательной власти Евросоюза является тайным. На пост председателя ЕП претендуют в общей сложности семь депутатов. Однако наибольшие шансы быть избранными имеют лишь двое – "народник" Антонио Таяни и социалист Джанни Пителла.

Как сообщил РИА Новости источник в ЕП, новым главой ассамблеи, вероятнее всего, будет избран Таяни. По словам собеседника агентства, с целью обеспечить собственное избрание Таяни ведет переговоры с третьей и четвертой по численности депутатских мандатов фракциями ЕП – Европейских консерваторов и реформаторов, объединяющей евроскептиков, и "Альянса либералов и демократов за Европу", поддержка которых даст Таяни в общей сложности 368 голосов.

Новый председатель ассамблеи должен получить абсолютное большинство избирательных бюллетеней — 50% плюс один голос. Таяни к этому близок.