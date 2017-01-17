В Страсбурге изберут нового главу Европарламента

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Выборы нового председателя Европарламента пройдут во вторник на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге.

Как передает Report, Мартин Шульц объявил в ноябре об уходе с поста главы ЕП и решении возглавить в Германии избирательный список Социал-демократическую партию Германии в Северной Рейн-Вестфалии на выборах 2017 года.

По мнению наблюдателей, претендентами на пост главы высшего органа представительной власти Евросоюза, который будет избран секретным голосованием, являются "народник" Антонио Таяни, социалист Джанни Пителла и либерал Ги Верхофстадт.