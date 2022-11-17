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В страны Европы с 24 февраля прибыли более 7 млн беженцев с Украины

В страны Европы с 24 февраля прибыли более 7 млн беженцев с Украины Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) подсчитало, что с начала 24 февраля военных действий по 15 ноября 2022 года в страны Европы прибыли в общей сложности 7 841 359 беженцев с Украины. За последнюю неделю их число выросло на 19 050
Другие страны
17 ноября 2022 г. 07:59
В страны Европы с 24 февраля прибыли более 7 млн беженцев с Украины

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) подсчитало, что с начала 24 февраля военных действий по 15 ноября 2022 года в страны Европы прибыли в общей сложности 7 841 359 беженцев с Украины. За последнюю неделю их число выросло на 19 050.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из данных УВКБ.

Согласно имеющимся в управлении сведениям, больше всего беженцев приняла Россия - 2 852 395. Далее следуют Польша (1 497 849), Германия (1 019 789), Чехия (460 415), Италия (173 231), Испания (153 054), Болгария (145 560), Турция (145 000), Великобритания (143 100), Франция (118 994) и Словакия (100 783). В остальных государствах это число не превышает 100 тыс. В национальные программы временной защиты и поддержки включены 4 725 612 беженцев.

По данным УВКБ, после 24 февраля с Украины в соседние страны прибыли 15 354 147 человек. При этом 7 747 450 человек пересекли границу в обратном направлении.

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