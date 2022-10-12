В страны Европы прибыли более 7,67 млн беженцев с Украины

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) подсчитало, что с 24 февраля по 11 октября 2022 года в страны Европы прибыли в общей сложности 7 671 584 беженца с Украины. За последнюю неделю их число выросло на 27 640.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) подсчитало, что с 24 февраля по 11 октября 2022 года в страны Европы прибыли в общей сложности 7 671 584 беженца с Украины. За последнюю неделю их число выросло на 27 640.

Как передает Report, об этом следует из данных УВКБ, опубликованных в Женеве.

В управлении отметили, больше всего беженцев приняла Россия - 2 852 395. Далее следуют Польша (1 436 558), Германия (997 895), Чехия (442 440), Италия (170 646), Испания (147 113), Турция (145 000), Болгария (138 406), Великобритания (134 200) и Франция (105 000). В остальных государствах это число не превышает 100 тыс. В национальные программы временной защиты и поддержки включены 4 242 609 беженцев.

По сведениям УВКБ, после начала войны в Украине, в соседние страны прибыли 14 031 127 человек. При этом 6 715 377 из них с 28 февраля по 11 октября пересекли границу в обратном направлении.