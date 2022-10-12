О нас

В страны Европы прибыли более 7,67 млн беженцев с Украины

В страны Европы прибыли более 7,67 млн беженцев с Украины Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) подсчитало, что с 24 февраля по 11 октября 2022 года в страны Европы прибыли в общей сложности 7 671 584 беженца с Украины. За последнюю неделю их число выросло на 27 640.
Другие страны
12 октября 2022 г. 23:14
В страны Европы прибыли более 7,67 млн беженцев с Украины

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) подсчитало, что с 24 февраля по 11 октября 2022 года в страны Европы прибыли в общей сложности 7 671 584 беженца с Украины. За последнюю неделю их число выросло на 27 640.

Как передает Report, об этом следует из данных УВКБ, опубликованных в Женеве.

В управлении отметили, больше всего беженцев приняла Россия - 2 852 395. Далее следуют Польша (1 436 558), Германия (997 895), Чехия (442 440), Италия (170 646), Испания (147 113), Турция (145 000), Болгария (138 406), Великобритания (134 200) и Франция (105 000). В остальных государствах это число не превышает 100 тыс. В национальные программы временной защиты и поддержки включены 4 242 609 беженцев.

По сведениям УВКБ, после начала войны в Украине, в соседние страны прибыли 14 031 127 человек. При этом 6 715 377 из них с 28 февраля по 11 октября пересекли границу в обратном направлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 72 человека
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 72 человека
6 октября 2022 г. 16:41
В Нидерландах задержали мужчину по подозрению в поставках микрочипов в Россию
В Нидерландах задержали мужчину по подозрению в поставках микрочипов в Россию
7 октября 2022 г. 16:10
Предварительные инфраструктурные работы в Суговушане завершатся в ближайшие месяцы
Предварительные инфраструктурные работы в Суговушане завершатся в ближайшие месяцы
8 октября 2022 г. 11:39
В Праге и Братиславе прошли митинги в связи с ростом цен
В Праге и Братиславе прошли митинги в связи с ростом цен
8 октября 2022 г. 17:25
Временный поверенный: Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном укрепилось
Временный поверенный: Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном укрепилось
10 октября 2022 г. 10:42
Программа временной защиты украинцев в Евросоюзе продлевается
Программа временной защиты украинцев в Евросоюзе продлевается
10 октября 2022 г. 13:01
Представлена дорожная карта по индикатору подключения к коммунальным услугам
ФотоПредставлена дорожная карта по индикатору подключения к коммунальным услугам
10 октября 2022 г. 16:03
Японские компании намерены построить в Туркменистане заводы по выпуску удобрений и газобензина
Японские компании намерены построить в Туркменистане заводы по выпуску удобрений и газобензина
6 октября 2022 г. 09:08
Президент: Все мировое сообщество уже четко осознает, что Карабах – это Азербайджан
Президент: Все мировое сообщество уже четко осознает, что Карабах – это Азербайджан
6 октября 2022 г. 22:23
Прогноз погоды на завтра
Прогноз погоды на завтра
7 октября 2022 г. 12:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi