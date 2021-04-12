В странах Персидского залива отложили начало Рамазана

В этом году в странах Персидского залива, как и в прошлом году, Рамазан пройдет в условиях жестких ограничений на фоне пандемии коронавируса

Верховный суд Саудовской Аравии в воскресенье установил, что в этот день никто не смог увидеть зарождение нового месяца, поэтому священный для мусульман месяц поста Рамазан в странах Персидского залива cегодня не начнется. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении суда, переданном Саудовским агентством новостей SPA.

"Из-за невозможности заметить появление нового полумесяца суд соберется завтра вечером для принятия решения по поводу начала Рамазана", - говорится в сообщении.

За мнением Саудовской Аравии в этом вопросе следуют многие другие арабские страны, хотя каждая из них полагается на свидетельства собственных астрономов и богословов.В понедельник месяц поста также не наступит в Египте, Ираке, Тунисе, Ливане, Кувейте, Йемене, Омане, ОАЭ.

Если зарождение луны в этих странах так и не удастся увидеть в понедельник, Рамазан, скорее всего, во многих арабских странах наступит во вторник после окончания предшествующего ему лунного месяца Шаабана, который состоит из 30 дней, хотя в отдельных странах, в том числе в Саудовской Аравии, сомневаются и по поводу даты начала месяца Шаабана, когда новый месяц не удалось увидеть из-за пыльной погоды, поэтому Рамазан может наступить и в среду.

В этом году в странах Персидского залива, как и в прошлом году, Рамазан пройдет в условиях жестких ограничений на фоне пандемии коронавируса. В Кувейте, Омане ввели комендантский час с вечера до утра следующего дня, в Катаре перед Рамазаном закрылись почти все учреждения, кроме магазинов и аптек, запрещено находиться в парках, на набережных и на пляжах, за исключением одиночных занятий спортом.