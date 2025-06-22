В странах Персидского залива не выявили изменений радиационного фона

Изменения радиационного фона в государствах Персидского залива после американских ударов по иранским ядерным объектам не зафиксированы.

Изменения радиационного фона в государствах Персидского залива после американских ударов по иранским ядерным объектам не зафиксированы.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении саудовского Управления по ядерному и радиационному контролю в соцсети Х.

"Радиоактивного воздействия на окружающую среду Саудовской Аравии и государств Персидского залива в результате ударов американских военных по ядерным объектам Ирана зафиксировано не было", - сообщил регулятор.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Иранская сторона подтвердила нанесение ударов, при этом подчеркнув, что Тегеран продолжит развивать ядерную отрасль.